Οι Λος Άντζελες Λέικερς δεν θα μείνουν με σταυρωμένα χέρια τούτο το καλοκαίρι. Ετοιμάζουν πακέτο ανταλλαγής για τον Ντόνοβαν Μίτσελ, με τον Ράσελ Ουέστμπρουκ να είναι στο επίκεντρο.

Η σεζόν για τους Λος Άντζελες Λέικερς στέφθηκε με απόλυτη αποτυχία. Και αυτή που ακολουθεί μοιάζει κομβική. Και οι Λέικερς πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να εκκινήσουν ανάμεσα στα φαβορί. Όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στο παρκέ.

Σύμφωνα με το Bleacher Report, οι Μαϊάμι Χιτ δεν είναι η μοναδική ομάδα που ενδιαφέρεται να κάνει ανταλλαγή για να αποκτήσει τον Ντόνοβαν Μίτσελ.

Το ίδιο θέλουν και οι Λέικερς, ετοιμάζοντας ένα δυνατό πακέτο για να πείσουν τους Γιούτα Τζαζ. Αυτό θα περιέχει τον Ράσελ Ουέστμπρουκ, αλλά όχι το draft pick του πρώτου γύρου για το 2026, ένα από τα ελάχιστα που έχουν απομείνει στους Λέικερς, μετά τις ανταλλαγές των Άντονι Ντέιβις και Ουέστμπρουκ.

