Oι Χιτ φαίνεται να είναι στην καλύτερη θέση για την απόκτηση του Ντόνοβαν Μίτσελ με ανταλλαγή.

Λίγες ώρες έχουν περάσει από την ήττα των Χιτ στο Game 7 των τελικών της Ανατολής και τον αποκλεισμό τους. Παρόλα αυτά υπάρχουν σενάρια που τους εμπλέκουν με υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους για τη νέα σεζόν.

Σύμφωνα με το Bleacher Report μια ανταλλαγή μεταξύ Νικς και Τζαζ για τον Ντόνοβαν Μίτσελ δεν είναι και πολύ πιθανή όπως παρουσιαζόταν πριν από λίγες μέρες. Το κείμενο επικαλείται πηγές από τη λιγκα και τονίζει πως το Μαϊάμι είναι η ομάδα που μπορεί να προσφέρει το καλύτερο πακέτο στους Μορμόνους. Αυτό θα περιλαμβάνει τον Τάιλερ Χίρο και μερικά πικ πρώτου γύρου.

Ο Spida μέτρησε 25.2 πόντους, 5.3 ασίστ και 4.2 ριμπάουντ, ενώ στα playoffs είχε 25.5 πόντους, 5.7 ασιστ και 4.3 ριμπάουντ κόντρα στους Μάβερικς. Aν μετακομίσει ο Μίτσελ στους Χιτ, τότε θα συνθέσει μια εντυπωσιακή τριάδα στην περιφέρεια με Κάιλ Λάουρι και Τζίμι Μπάτλερ.

A Donovan Mitchell trade between the Knicks and Jazz is highly unlikely, per @JakeLFischer



League sources believe the Heat are one team that could offer a better package around Tyler Herro and multiple first-round picks pic.twitter.com/W2ojhDK1Lf