Σημαντικές επιστροφές για τους Ουόριορς ενόψει των τελικών του ΝΒΑ με τους Σέλτικς.

Οι Ουόριορς θα είναι... πάνοπλοι στους τελικούς του ΝΒΑ. Οι Αντρέ Ιγκουοντάλα, Ότο Πόρτερ και Γκάρι Πέιτον νιώθουν πολύ καλύτερα μετά τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν και αναμένεται να βρεθούν κανονικά στις μάχες κόντρα στους Σέλτικς, οι οποίες θα κρίνουν τον τίτλο.

Με αυτές τις τρεις προσθήκες, η περιφέρεια των πολεμιστών θα έχει έξτρα λύσεις τόσο για την άμυνα όσο και για την επίθεση. Και επιπλέον οι Γκάρι Πέιτον και Αντρέ Ιγκουοντάλα είναι εξαιρετικοί και στην άμυνα τους (όπως φυσικά και ο Ντρέιμοντ Γκριν), επιτρέποντας στην τετράδα Κάρι, Τόμπσον, Πουλ και Ουίγκινς να κάνει τα μαγικά της στην επίθεση.

To Game 1 των Ουόριορς κόντρα στους Σέλτικς θα διεξαχθεί στο Chase Center στο Game 1 τα ξημερώματα της Παρασκευής 3 Ιουνίου (4:00), με το Γκόλντεν Στέιτ να ψάχνει την επιστροφή στους τίτλους μετά το 2018.

