Ο μέχρι πρότινος βοηθός προπονητής των Μιλγουόκι Μπακς, Ντάρβιν Χαμ ανέλαβε την τεχνική ηγεσία των Λέικερς για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Ο Ντάρβιν Χαμ είναι ο εκλεκτός των Λέικερς για τη θέση του head coach και σύμφωνα με τον Adrian Wojnarowski, οι δυο πλευρές συμφώνησαν για συμβόλαιο τεσσάρων ετών.

Ο Χαμ, πρωταθλητής ως παίκτης το 2004 με τους Ντιτρόιτ Πίστονς, εργάστηκε τα τελευταία χρόνια στους Μπακς ως άμεσος συνεργάτης του Μάικ Μπουντενχόλζερ.

Πλέον θα ηγηθεί των Λέικερς στο restart που θέλουν να κάνουν οι Καλιφορνέζοι έπειτα από τη φετινή καταστροφική σεζόν όπου έμειναν εκτός playoffs με ρεκόρ 33-49, λύνοντας τη συνεργασία τους με τον Φρανκ Βόγκελ.

«Είμαι τόσο ενθουσιασμένος!!!!!!!! Συγχαρητήρια και καλώς; ήρθες κόουτς Χαμ!!» ήταν η αντίδραση του ΛεΜπρόν Τζέιμς. Έτσι ο Χαμ έγινε ακόμη ένας πρώην συνεργάτης του Μπουντενχόλζερ που θα δουλέψει ως πρώτος προπονητής έπειτα από τους Τέιλορ Τζένκινς (Γκρίζλις) και Κουίν Σνάιντερ (Τζαζ).

Πριν δουλέψει ως προπονητής, ο Χαμ έπαιξε μπάσκετ στους Νάγκετς (1996-97), τους Πέισερς (1997), τους Ουίζαρντς (1997-98), τους Μπακς (1999-02), τους Χοκς (2002-03) και τους Πίστονς (2003-05). Σε 417 ματς στη λίγκα μέτρησε 2.7 πόντους και 2.3 ριμπάουντ μ.ό.



