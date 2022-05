Oι Ουόριορς κάνουν... πλάκα στη δυτική περιφέρεια, έχοντας κερδίσει 18 σερί σειρές και έγραψαν ιστορία.

Είναι οι... βασιλιάδες της Δύσης τα τελευταία χρόνια και δεν σταματούν να το αποδεικνύουν στο παρκέ, όταν βρίσκονται στα playoffs. Ο Κάρι κάνει τα... δικά του, ο Τόμπσον έχει... αγριέψει, οι Πουλ-Ουίγκινς-Γκριν σιγοντάρουν και το Γκόλντεν Στέιτ θα παίξει για άλλη μια φορά στους τελικούς του ΝΒΑ.

Από το 2015 μέχρι σήμερα, οι πολεμιστές έχουν τρία πρωταθλήματα και δύο χαμένους τελικούς. Όμως όταν μπαίνουν στα playoffs από το 2015 και μετά, έχουν καθαρίσει όλες τις ομάδες της δυτικής περιφέρειας.

Οι Ουόριορς μετράνε 18 σερί κερδισμένες σειρές στη Δυτική Περιφέρεια και έτσι κατέχουν το μεγαλύτερο σερί ομάδας στην ιστορία του ΝΒΑ. Η κυριαρχία τους στην Δύση δεν αμφισβητείται από κανέναν, όσο και αν το προσπάθησαν αρκετές ομάδες τα τελευταία χρόνια.

