O Κλέι Τόμπσον έχει πάρει... φωτιά και οι τελικοί του ΝΒΑ πλησιάζουν, εκεί όπου θα ψάξει το τέταρτο πρωτάθλημα της καριέρας του.

Οι Ουόριορς καθάρισαν τους Μάβερικς, αφού τους νίκησαν στο Game 5 και με το 4-1 έκλεισαν εισιτήριο για τους τελικούς του ΝΒΑ. Εκεί θα βρεθούν για έκτη φορά τα τελευταία οκτώ χρόνια και θα ψάξουν τον τέταρτο τίτλο τους στο διάστημα αυτό.

Στο πέμπτο ματς κόντρα στο Ντάλας, ο Κλέι Τόμπσον πήρε... φωτιά και ήταν πρώτος σκόρερ της ομάδας με 32 πόντους με 8/16 τρίποντα, θυμίζοντας τον παλιό καλό Κλέι που... τρομοκρατούσε τις αντίπαλες άμυνες. Ο Τόμπσον είναι και πάλι δυνατός, παίζει στα κόκκινα και μαζί με το Στεφ Κάρι θέλουν να φορέσουν άλλο ένα δαχτυλίδι.

Πλέον ο Τόμπσον μετρά 5 ματς στα playoffs με 8+ τρίποντα, ανεβαίνοντας στην κορυφή της λίστας στον ιδιαίτερο τομέα. Στον προηγούμενο γύρο και το Game 6, έβαλε 8 απέναντι στους Γκρίζλις, στέλνοντας τους πρόωρες διακοπές και είπε να το επαναλάβει χθες. Έτσι είναι ο πρώτος παίκτης ever με 8+ τρίποντα σε ματς που αποκλείστηκαν οι αντίπαλοι από τη συνέχεια. Στη σειρά με το Ντάλας, μέτρησε 16.8 πόντους, 3.8 ριμπάουντ, 3.2 ασίστ, 49% στα σουτ και 33% τρίποντα.

Οι πολεμιστές θέλουν να δυναμώσουν τη δυναστεία τους τα τελευταία χρόνια και να βάλουν άλλον ένα τίτλο στο παλμαρέ τους, αποδεικνύοντας περίτρανα πως είναι η πιο πετυχημένη ομάδα της τελευταίας 15ετίας.

Klay Thompson posts his 5th career playoff game with 8 made 3-pointers, breaking a tie for most in NBA history.



After splashing 8 threes in the closeout game last round vs Memphis, Thompson is the 1st player to have multiple series-clinching games with 8 triples in their career. pic.twitter.com/LzVKV990Fj