«Μάτζικ» Τζόνσον για τον MVP Κάρι: «Εξαιρετικό που πήρε το πρώτο βραβείο με το όνομά μου»

Ο Στεφ Κάρι αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης των τελικών της Δυτικής Περιφέρειας και ο «Μάτζικ» Τζόνσον είχε έναν... ιδιαίτερο λόγο για να τον συγχαρεί.

Όπως είναι γνωστό από φέτος δίνονται βραβεία για τους MVP των τελικών στις δύο Περιφέρειες. Στην Δύση το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη φέρει το όνομα του Μάτζικ Τζόνσον, ενώ στην Ανατολή αυτό του Λάρι Μπερντ!

Ο Στεφ Κάρι ήταν ο πρώτος που κατέκτησε το «Μάτζικ Τζόνσον» MVP μετά τη πρόκριση των Ουόριορς στους τελικούς του ΝΒΑ και φυσικά ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ δεν μπορούσε να αφήσει ασχολίαστο το εν λόγω κατόρθωμα:

«Είναι εξαιρετικό που ο καλύτερος σουτέρ στην ιστορία του ΝΒΑ, ένας φίλος, ένας μελλοντικός Hal Of Famer και ένα εξαιρετικό άτομο, ο Στεφ Κάρι, κέρδισε το πρώτο βραβείο Μάτζικ Τζόνσον για την ανάδειξή του σε MVP των τελικών της Δύσης. Συγχαρητήρια!» ανέφερε στο twitter ο «Μάτζικ».

