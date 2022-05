Oι Χιτ τα... έσπασαν από το τρίποντο με 7/45 στο Game 5, κάτι που τους στοίχισε την ήττα.

Δεν θυμίζει τους Χιτ όλης της σεζόν, η ομάδα που εμφανίζεται στο παρκέ στα τελευταία δύο ματς των τελικών Ανατολής, γνωρίζοντας ισάριθμες ήττες από τους Σέλτικς. Το Μαϊάμι είναι πίσω με 3-2 και απειλείται με αποκλεισμό.

Η ομάδα του Σποέλστρα πραγματοποίησε μια από τις χειρότερες εμφανίσεις της ιστορίας του ΝΒΑ στο τρίποντο και τελείωσε με το Game 5 με 7/45 και ποσοστό 15.6%. Αυτή η επίδοση είναι και η δεύτερη χειρότερο ever σε ματς που μια ομάδα πήρε 40+ προσπάθειες για τρεις.

O Στρους είχε 0/7 τρίποντα, ο Λάουρι 0/5, ο Βίνσεντ 1/7, ενώ Μπάτλερ και Τάκερ μέτρησαν από 1/5 σε μια τραγική συγκομιδή σε αυτό τον τομέα, αλλά και στην επίθεση, όπου το Μαϊάμι έφτασε μόλις στους 80 πόντους.

Oι Χιτ καλούνται να ξυπνήσουν στο έκτο ματς για να μην τελειώσει η χρονιά τους, για την οποία υπήρχαν μεγάλες προσδοκίες στο ξεκίνημα των playoffs.

The Heat shot 7-45 (15.6%) from three in Game 5.



That’s the 2nd lowest 3P% in NBA playoff history with 40+ attempts. pic.twitter.com/h3dqmmb2cj