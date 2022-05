Ο Κάιλ Λάουρι ήταν κάκιστος στο Game 5 κόντρα στους Σέλτικς και είχε μηδενικό σε όλα πλην ριμπάουντ.

Οι Χιτ έχασαν και στο Game 5 κόντρα στους Σέλτικς, ενώ πλέον βρίσκονται στο 3-2 και μια ήττα μακριά από τον αποκλεισμό.

Στο πέμπτο ματς της σειράς, ο Κάιλ Λάουρι έζησε την πιο εφιαλτική εμφάνιση της καριέρας του στα playoffs. Τελείωσε την αναμέτρηση με 0 πόντους, 0 ασίστ, 0 κλεψίματα και ένα ριμπάουντ σε 25 λεπτά. Επιπλέον είχε 0/6 σουτ, υπογράφοντας έτσι άλλη μια οδυνηρή ήττα της ομάδας του.

Ο Λάουρι είναι σκιά του εαυτού του στα playoffs, δείχνει επηρεασμένος από τον τραυματισμό του και δεν μπορεί να δώσει λύσεις με την εμπειρία και την ποιότητα του. Κάκιστος ήταν και στην ήττα της ομάδας του στο Game 4, όπου τελείωσε με 3 πόντους και 1/6 σουτ.

Σίγουρα θα πρέπει να ξυπνήσει στο έκτο ματς, αν θέλει να συνεχίσει να διεκδικεί το δεύτερο δαχτυλίδι της καριέρας του, αφού κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2019 με τους Ράπτορς.

