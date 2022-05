Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ τράβηξε για άλλη μια φορά πάνω του όλα τα βλέμματα πριν το Game 3 των Μάβερικς με τους Ουόριορς.

Οι Ουόριορς καθάρισαν τους Μάβερικς και στο Game 3 και πλέον θα ψάξουν άλλη μια νίκη για να τους σκουπίσουν. Ο Κάρι ήταν απίθανος για άλλο ένα ματς με 31 πόντους, ενώ πέτυχε τρίποντο χωρίς να βλέπει στην αγαπημένη του κίνηση, αλλά τη φάση του ματς μας την πρόσφερε ο Ουίγκινς με το τρελό πόστερ του πάνω στον Ντόντσιτς.

Πάντως την παράσταση πριν την έναρξη του ματς, την έκλεψε ο φοβερός Τσαρλς Μπάρκλεϊ που πήγε να πάρει τη θέση του για την εκπομπή του TNT, πάνω σε άλογο. Φυσικά οι συμπαρουσιαστές του (Σακίλ, Κένι Σμιθ και Έρνι Τζόνσον δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα γέλια τους.

Φυσικά κανείς δεν ξεχνά την κόντρα του Sir Charles με τους οπαδούς των Ουόριορς, αφού πριν το Game 1 τελικά ο Μπάρκλεϊ τους είπε: «Αν δεν με αφήσετε ήσυχο, θα έρθω στο σπίτι σας και θα σας γαμ... τη μητέρα», θέλοντας να απαντήσει σε όσα άκουγε από τον κόσμο των... πολεμιστών.

"If you don't leave me alone, I'm going to come to your house and f*ck your momma."



Charles Barkley sure knows his way around a crowd 😂



🎥 via @tino_lopez9pic.twitter.com/dQOoC4YTRL