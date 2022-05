Ο Στεφ Κάρι δεν σταματά να τρελαίνει κόσμο.

Οι Ουόριορς πήραν και το Game 3 κόντρα στο Ντάλας και πλέον χρειάζονται άλλο ένα break στο Game 4 για να τους σκουπίσουν και να κλείσουν θέση στους τελικούς του ΝΒΑ. Η φάση του ματς ήρθε από τον Ουίγκινς που έκανε πόστερ τον Ντόντσιτς, όμως και ο Κάρι έκανε τα μαγικά του. Για άλλη μια φορά ευστόχησε σε no-look τρίποντο, σε μια κίνηση που έχει καθιερώσει τα τελευταία χρόνια στο ΝΒΑ. Μιλάμε για τον κορυφαίο σουτέρ της ιστορίας.

Απολαύστε την εκτέλεση του

Steph with the no-look three 🚫👀 pic.twitter.com/aCqGZsqLvU