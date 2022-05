Μπάρκλεϊ σε φίλους των Ουόριορς: «Θα έρθω σπίτι σας και θα σας γαμ... τη μάνα!» (vid)

Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ ξέφυγε μετά τις αποδοκιμασίες των φίλων των Ουόριορς προς το πρόσωπό του.

Οι Ουόριορς έκαναν εύκολα το 1-0 κόντρα στους Μάβερικς και πήραν προβάδισμα στη σειρά των τελικών Δύσης. Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ και η εκπομπή του TNT βγήκε live από το Chase Center και οι φίλαθλοι των πολεμιστών δεν σταμάτησε να την... λέει στον Sir Charles, ο οποίος είχε διαλέξει το Ντάλας να υποστηρίξει.

Του φώναζαν «ο Μπάρκλεϊ είναι σκ@τ@», με τον θρύλο των Σανς να απαντά: «Έχετε δίκιο, κι εσείς είστε σκ@τ@». Η... σπίθα δεν έσβησε και τελικά ο Μπάρκλεϊ τους είπε: «Αν δεν με αφήσετε ήσυχο, θα έρθω στο σπίτι σας και θα σας γαμ... τη μητέρα».Μένει να δούμε πως θα τον υποδεθούν τώρα οι φίλοι των Ουόριορς στο Game 2 μετά από αυτή την κόντρα που έχει ξεσπάσει. Σίγουρα θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.

Δείτε το ξέσπασμα του





"If you don't leave me alone, I'm going to come to your house and f*ck your momma."



Charles Barkley sure knows his way around a crowd 😂



🎥 via @tino_lopez9pic.twitter.com/dQOoC4YTRL