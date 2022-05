Κάρι, Τόμπσον, Πουλ και Ουίγκινς παρουσιάζουν συνέπεια στο σκοράρισμα στα playoffs και οι Ουόριορς... γλυκοκοιτάζουν τον τίτλο.

Οι Ουόριορς δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν και στο Game 3 των Μάβερικς. Πλέον χρειάζονται άλλο ένα break μέσα στο Ντάλας για να βγάλουν τις σκούπες και να περιμένουν τον αντιπαλο τους στους τελικούς του ΝΒΑ, μετά από ματς που ο Ουίγκινς έκανε πόστερ τον Ντόντσιτς και ο Κάρι σκόραρε για τρεις χωρίς να βλέπει στην αγαπημένη του κίνηση.

Στο φετινό ταξίδι του Γκόλντεν Στέιτ στα playoffs, υπάρχει μια φοβερή τετράδα που δείχνει συνέπεια στον επιθετικό τομέα και σε κάθε ματς βγαίνει μπροστά στο σκοράρισμα, κάνοντας τα πράγματα πιο εύκολα για την... αρμάδα του Στιβ Κερ.

Το Gazzetta στέκεται στους Fantastic 4 των.... πολεμιστών (Κάρι-Πουλ-Τόμπσον-Ουίγκινς) που είναι αποφασισμένοι να πάνε μέχρι το τέλος του δρόμου για να φορέσουν το δαχτυλίδι του πρωταθλητή.

Three down. One to go. pic.twitter.com/S9Myixm5t5