Μπέβερλι για Κρις Πολ: «Δεν μπορεί να μαρκάρει κανέναν, είναι σαν κώνος στο παρκέ» (vids)

Ο Πάτρικ Μπέβερλι μιλώντας στο ESPN στάθηκε στις... αμυντικές επιδόσεις του Κρις Πολ ενώ στάθηκε στη προετοιμασία του πριν αντιμετωπίσει τον σταρ των Σανς, όπως επίσης και τον Στεφ Κάρι.

Ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού τη σεζόν 2009-10 προέρχεται από μια πολύ καλή σεζόν με τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς ωστόσο στον α' γύρο των playoffs αποκλείστηκαν από τους Μέμφις Γκρίζλις. Συγκεκριμένα μέτρησε κατά μέσο όρο 9.2 πόντους, 4.6 ασίστ και 4.1 ριμπάουντ σε 58 παιχνίδια της regular season ενώ είχε επίσης άλλους 11 πόντους, 2,6 ασίστ και 4,3 ριμπάουντ στα φετινά playoffs.

Μιλώντας στο «Get Up» του ESPN, ο 34χρονος πλέι μέικερ, και με αφορμή τον αποκλεισμό των Σανς από τους Μάβερικς, αναφέρθηκε στις... αμυντικές επιδόσεις του Κρις Πολ: «Έπρεπε να αποβληθεί από τα παιχνίδια. Έκανε φάουλ και δεν του σφύριζαν τίποτα. Ενώ σε εμένα αμέσως να δουν το instant replay. Δεν μπορεί να παίξει άμυνα. Όλοι το ξέρουν αυτό. Όλο το ΝΒΑ το ξέρει αυτό. Ξέρετε ποια είναι η δουλειά των κώνων; Ε, αυτό είναι ο Κρις Πολ. Ένας κώνος».

Όσο για την προετοιμασία του να αντιμετωπίσει τον Στεφ Κάρι; «Κοιμάμαι από τις 8 το προηγούμενο βράδυ και λέω στη μητέρα μου και στην κοπέλα μου να μην με πάρουν καν τηλέφωνο».

“CP can’t guard nobody man. Everybody in the NBA know that. ... He’s a cone. ... Give him the Ben Simmons slander.” 👀 @patbev21 (via @GetUpESPN ) pic.twitter.com/9bh8HOdJ0J

"Do guys in the NBA go to sleep early the night before playing the Phoenix Suns? Hell no. ... I'm going to Steak 44 ... have me a nice little wine ... Steph Curry? I'm going to bed at 8 o'clock. ... Mom, don't call me. My girl, don't call me."



—@patbev21 on @GetUpESPN pic.twitter.com/PRgY1ZUPNT