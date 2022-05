O Γιάννης Αντετοκούνμπο αποκλείστηκε από τους Σέλτικς, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να γράψει ιστορία σε ατομικό επίπεδο.

Το Game 7 το πήραν εύκολα οι εντυπωσιακοί Σέλτικς, oι οποίοι δεν είχαν πρόβλημα να υποτάξουν τους πρωταθλητές Μπακς και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Αντετοκούνμπο που έμεινε από δυνάμεις στο δεύτερο ημίχρονο μετά την υπερπροσπάθεια σε όλη τη σειρά και δεν θα μπορέσει να διατηρήσει το στέμμα του πρωταθλητή, είχε 25 πόντους, 20 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 5 φάουλ στα 43 λεπτά που έμεινε στο παρκέ το TD Garden.

Πάντως με τη συνολική του παρουσία σε όλη τη σειρά κατάφερε να γράψει ιστορία. Ο Greek Freak έγινε ο μοναδικός παίκτης ever με 200+ πόντους, 100+ ριμπάουντ και 50+ ασίστ σε μια σειρά των playoffs, κάτι που δείχνει τα αδιανόητα πράγματα που έκανε. Κι όμως δεν ήταν αρκετά για να χαρίσουν πρόκριση στους Μπακς, αφού αρκετοί συμπαίκτες του δεν στάθηκαν στο ύψος της περίστασης, με τη Βοστώνη να παίρνει μια δίκαια πρόκριση με βάση όσα παρουσίασε στα επτά παιχνίδια.

O Γιάννης τα έδωσε όλα στο παρκέ, πάλεψε μέχρι το τέλος, αλλά οι Μπακς δεν έφτασαν στο επίπεδο των Κελτών που έδειξαν χαρακτήρα, πήραν τα δύο τελευταία ματς της σειράς και πάνε στους τελικούς Ανατολής, ψάχνοντας άλλη μια πρόκριση κόντρα στους Χιτ.

Despite the loss, Giannis posted a historic statline this series. pic.twitter.com/ytryaaRl9L