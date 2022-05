Ποτέ δεν είναι αργά. Και ο Στεφ Κάρι φρόντισε να το επιβεβαιώσει με τον πλέον εμφατικό τρόπο, καθώς πήρε το πτυχίο του ύστερα από 13 ολόκληρα χρόνια!

Εδώ που τα λέμε ο Στεφ Κάρι δεν θα χρειαστεί ποτέ στη ζωή του να ασκήσει το επάγγελμα του κοινωνιολόγου...

Παρόλα αυτά ένα πτυχίο Πανεπιστημίου, είναι πάντα... ένα πτυχίο Πανεπιστημίου! Και η αξία του μεγάλη. Ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ μπορεί να μην το... είχε ανάγκη από τη στιγμή που αποτελεί έναν από τους πιο διάσημους (αλλά και πλούσιους) αθλητές του κόσμου ωστόσο απέδειξε ότι όσο μεγάλη επιτυχία έχει στα τρίποντα, άλλο τόσο μεγάλη είναι η επιτυχία στον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται και αντιμετωπίζει τη ζωή.

Και εκείνος ήθελε να έχει το πτυχίο στα χέρια του! Όπως και έγινε! Το Πανεπιστήμιο του Davidson όπου φοίτησε από το 2006 έως και το 2009 το οποίο ωστόσο... άφησε στη μέση προκειμένου να βρεθεί στο ΝΒΑ, ανακοίνωσε ότι ο Κάρι αποφοίτησε με επιτυχία έχοντας στα χέρια του πτυχίο Κοινωνιολογίας! Το τελευταίο διάστημα παρακολούθησε διαδικτυακά μαθήματα, έδωσε εξετάσεις και πλέον ο Στεφ Κάρι μπορεί να ασκήσει και το επάγγελμα του κοινωνιολόγου!

Η ενημέρωση των Ουόριορς

13 years after entering the NBA, Stephen Curry is a college grad.



Stephen completed his final semester of coursework this spring and will receive a Bachelor of Arts degree with a major in Sociology from Davidson College.



Congrats to the Class of 2022! pic.twitter.com/R3giuMtPDx