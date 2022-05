Οι Μπακς πέτυχαν κάτι που έμοιαζε απίθανο με τη διαφορά που είχαν πάρει οι Σέλτικς στα τελευταία λεπτά.

Ένα κάρφωμα του Αλ Χόρφορντ στο Game 5 έδωσε αέρα έξι πόντων στους Σέλτικς, δύο λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης και έβαλε στα... σχοινιά τους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Οι Κέλτες ήταν σε θέση ισχύιος, όμως τα ελάφια με ολική αντεπίθεση, μεγάλα σουτ και φοβερές άμυνες από τον Χόλιντεϊ, απέδρασαν με το διπλό και πλέον χρειάζονται άλλη μια νίκη για την πρόκριση στους τελικούς Ανατολής. Επιπλέον η ομάδα του Μπουντενχόλζερ πέτυχε κάτι το μοναδικό

Στο Game 5 οι Μπακς έχαναν για έξι πόντους, δύο λεπτά για τη λήξη και πήραν το ματς. Καμία ομάδα στα playoffs δεν γύρισε από τέτοια κατάσταση τις τελευταίες 232 φορές που παρουσιάστηκε αυτή η συνθήκη στην αναμέτρηση. Άλλο ένα στατιστικό που δείχνει πως τα... ελάφια γύρισαν από την κόλαση για να πάρουν το πάνω χέρι στη σειρά με τους Κέλτες.

Απόψε τα ξημερώματα (02:30, Cosmote Sport 4) οι Μπακς υποδέχονται τους Σέλτικς για το έκτο παιχνίδι της σειράς και θέλουν τη νίκη για να τσεκάρουν το εισιτήριο τους για τους τελικούς Ανατολής, εκεί όπου περιμένουν οι Χιτ που καθάρισαν με 4-2 τους Σίξερς του Εμπίντ.

