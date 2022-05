Οι Γκρίζλις διεκδικούν την πρόκρισή τους στους τελικούς της Δύσης κόντρα στους Ουόριορς και ο αντιπρόεδρος και General Manager του οργανισμού, Ζακ Κλάιμαν αναδείχτηκε Παράγοντας της Χρονιάς στο ΝΒΑ.

Το Μέμφις τερμάτισε στη δεύτερη θέση της κατάταξης στη Δύση με ρεκόρ 56-26 πίσω από τους πρωτοπόρους Σανς, εν συνεχεία απέκλεισε τους Τίμπεργουλβς στον α' γύρο των playoffs και πλέον θέλει να εξαντλήσει τις πιθανότητές του απέναντι στους Ουόριορς δίχως τον Τζα Μοράντ λόγω κάκωσης σε κόκαλο στο δεξί γόνατο.

Σε ό,τι αφορά το εξωαγωνιστικό κομμάτι, ο 33χρονος αντιπρόεδρος των μπασκετικών επιχειρήσεων και General Manager του οργανισμού, Ζακ Κλάιμαν αναδείχτηκε Παράγοντας της Χρονιάς στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο. Ο Κλάιμαν, ο οποίος εργάζεται στους Γκρίζλις την τελευταία τριετία, έγινε ο νεότερος που κατακτά τον συγκεκριμένο τίτλο και μόλις ο δεύτερος «εκπρόσωπος» του Μέμφις έπειτα από τον Τζέρι Ουέστ (2003-04).

Το βραβείο απονέμεται από τη σεζόν 1972-73 και ο Κλάιμαν έλαβε τις 16 από τις 29 πρώτες ψήφους, συγκεντρώνοντας συνολικά 85 πόντους στη ψηφοφορία που διεξήχθη μεταξύ των παραγόντων. Τη δεύτερη θέση μοιράζονται ο GM των Καβαλίερς, Κόμπι Άλτμαν και ο αντιπρόεδρος των Μπουλς, Αρτούρας Καρνισόβας με 27 πόντους.



