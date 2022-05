Μάικ Μπράουν για την ήττα των Ουόριορς: «Θα ρίξω το ματς στη λεκάνη και θα τραβήξω το καζανάκι» (vid)

Ο Μάικ Μπράουν ρωτήθηκε για τη βαριά ήττα των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς από τους Γκρίζλις και απάντησε με τον πλέον... χαρακτηριστικό τρόπο.

Ο... κατά συνθήκη προπονητής των Ουόριορς (ο οποίος έχει συμφωνήσει με τους Σακραμέντο Κινγκς) μετά την ασθένεια του Στιβ Κερ με Covid-19 κάθισε για δεύτερη φορά στον πάγκο του Γκόλντεν Στέιτ στα playoffs αλλά αυτή τη φορά δεν μπόρεσε να φτάσει στη νίκη που θα ισοδυναμούσε και με τη πρόκριση στους τελικούς της Δύσης.

Όχι μόνο δεν νίκησε η ομάδα του αλλά υποχρεώθηκε σε συντριβή από τους φοβερούς Μέμφις Γκρίζλις με σκορ 134-95. Όσο για το πώς σχολίασε το ματς και τι θα κρατήσει από αυτό; Η απάντησή του ήταν η...πλέον χαρακτηριστική: «Θα το ρίξω στην τουαλέτα και θα τραβήξω το καζανάκι. Σίγουρα θα δούμε το βίντεο και τα λάθη που κάναμε ώστε να μάθουμε από αυτά. Οι παίκτες θα καταλάβουν τι έγινε οπότε δεν χρειάζεται να υπερβάλλουμε. Θα πάμε στην έδρα μας για το επόμενο ματς προκειμένου να νικήσουμε» σχολίασε ο Μάικ Μπράουν.

Mike Brown is flushing this game right down the toilet pic.twitter.com/X92MIugRcR