Ο Νίκολα Γιόκιτς συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους για το βραβείο του MVP, με τον Τζοέλ Εμπίντ να τερματίζει στην 2η θέση και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην 3η θέση.

Ο Σέρβος σέντερ του Ντένβερ αναδείχθηκε για δεύτερη σερί σεζόν πολυτιμότερος παίκτης στην κανονική περίοδο του ΝΒΑ, παραλαμβάνοντας το βραβείο του σ' έναν στάβλο στη Σερβία καθώς ο προπονητής Μάικλ Μαλόουν και οι ιθύνοντες των Νάγκετς του είχαν επιφυλάξει μια ευχάριστη έκπληξη.

Πώς όμως έφτασε στο σημείο να βρεθεί στην πρώτη θέση των προτιμήσεων; Το ΝΒΑ δημοσίευσε τις αναλυτικές ψήφους για τον MVP της σεζόν 2021-22, με τον Νίκολα Γιόκιτς να συγκεντρώνει 875 βαθμούς έχοντας πάρει 65 ψήφους για την 1η θέση (σ.σ. 10 βαθμοί), 27 ψήφους για την 2η θέση (σ.σ. 7 βαθμοί), 6 ψήφους για την 3η θέση (5 βαθμοί), 2 ψήφους για την 4η θέση (3 βαθμοί) και κανέναν ψήφο για την 5η θέση (1 βαθμός).

Στην δεύτερη θέση της λίστας βρέθηκε ο Τζοέλ Εμπίντ με 706 βαθμούς, οι οποίοι μοιράστηκαν ως εξής: 26 ψήφοι για την 1η θέση, 39 για την δεύτερη θέση, 34 για την 3η θέση και μία την 4η θέση.

Όσο για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο; Τερμάτισε στην 3η θέση των προτιμήσεων με 595 βαθμούς έχοντας λάβει 9 ψήφους για την 1η θέση, 32 για την 2η, 52 για την 3η, 7 για την 4η.

Επίσης ψηφίστηκαν οι Μπούκερ (216β.), Ντόντσιτς (146β.), Τέιτουμ (43β.), Μοράντ (10β.), Κάρι (4β.), Πολ (2β.), ΝτεΡόζαν (1β.), Λεμπρόν Τζέιμς (1β.) και Ντουράντ (1β.)

This is the second Kia NBA Most Valuable Player Award for Nikola Jokić, who also earned the honor last season. He becomes the 13th player to win the award in consecutive seasons.



