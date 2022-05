O Nίκολα Γιόκιτς ανακοινώθηκε και επίσημα πως είναι o MVP του ΝΒΑ για δεύτερη σερί χρονιά.

Στις 9 Μάη ο έγκυρος Άντριαν Βοϊναρόφσκι είχε ενημερώσει τον κόσμο πως ο Νίκολα Γιόκιτς κέρδισε για δεύτερη σερί σεζόν το βραβείο του MVP του ΝΒΑ.

Απόψε η κορυφαία λίγκα του πλανήτη το έκανε επίσημο, ανακοινώνοντας την μεγάλη διάκριση για τον σταρ των Νάγκετς. Φιναλίστ ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ο οποίος πήρε back to back βραβεία MVP το 2019 και το 2020, αλλά και ο Τζοέλ Εμπίντ που δεν κατάφερε να πανηγυρίσει το πρώτο του. Έτσι για τέταρτη σερί χρονιά έχουμε Ευρωπαίο Πολυτιμότερο Παίκτη στο ΝΒΑ, κάτι που δείχνει και την κυριαρχία της ηπείρου μας.

Ο Νίκολα Γιόκιτς έπαιξε σε 74 ματς της regular season και είχε κατά μέσο όρο 27.1 πόντους, 13.8 ριμπάουντ και 7.9 ασίστ, σουτάροντας με 58% εντός παιδιάς και 81% στις βολές. Ο Joker δεν μπόρεσε να φτάσει μακριά στα playoffs, αφού αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο εύκολα από τους Ουόριορς με 4-1.

The 2021-22 Kia NBA Most Valuable Player is Denver Nuggets center Nikola Jokić! pic.twitter.com/o31rutdh1Q