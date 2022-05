Ο Νίκολα Γιόκιτς βρίσκεται στη Σερβία μετά το τέλος των υποχρεώσεών του στο ΝΒΑ, όπου οι Νάγκετς του είχαν επιφυλάξει μια έκπληξη καθώς του παρέδωσαν το βραβείο του MVP.

Όπως είναι γνωστό ο Σέρβος σέντερ αποτελεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον πολυτιμότερο παίκτη του ΝΒΑ , παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για το back to back.

Αυτές τις ημέρες βρίσκεται τη Σερβία μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του με τους Νάγκετς, με τους ιθύνοντες της ομάδας (σ.σ. ανάμεσά τους και ο προπονητής Μάικλ Μαλόουν) να ταξιδεύουν από το Όρεγκον προκειμένου να του κάνουν μια μεγάλη έκπληξη.

Συγκεκριμένα, κι ενώ ο Νίκολα Γιόκιτς βρισκόταν σε στάβλο περνώντας τις ώρες του μαζί με τα άλογα, του παρέδωσαν με τραγούδια και σερβικούς ρυθμούς το βραβείο του MVP.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο.

Surprise in Sombor✈️🇷🇸 We flew to Serbia to surprise the BACK-TO-BACK MVP! And, wow, this moment was special. pic.twitter.com/aFvIEDgnSj