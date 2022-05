Οι Σέλτικς έχασαν από τους Μπακς, ενώ βρέθηκαν στο +14, γράφοντας αρνητική ιστορία.

Οι Μπακς έδειξαν μέταλλο και χαρακτήρα και επικράτησαν με 110-107 στο Game 5 επί των Σέλτικς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει παπάδες με 40 πόντους και 11 ριμπάουντ σε ένα ματς που έπαιξε στο τέλος με αίμα στο πρόσωπο.

Οι Κέλτες είχαν μεγάλη ευκαιρία για να πάρουν το ματς, αλλά έχυσαν την καρδάρα με το γάλα στα τελευταία λεπτά. Η Βοστώνη βρέθηκε να νικά με 14 πόντους (93-79), δέκα λεπτά πριν το τέλος, όμως λύγισε. Αυτό το +14 που απώλεσε είναι και η μεγαλύτερη διαφορά που έχει χάσει σε τέταρτη περίοδο ματς playoffs τις τελευταίες 25 σεζόν. Ο Σμαρτ ήταν μοιραίος, αφού δέχθηκε τάπα και κλέψιμο από τον Χόλιντεϊ στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης.

