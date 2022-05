Το τεράστιο γκράφιτι αφιερωμένο στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, στο κέντρο του Μιλγουόκι, ολοκληρώθηκε! Και είναι εκπληκτικό.

Η λατρεία της πόλης του Μιλγουόκι αποτυπώνεται σε ένα τεράστιο γκράφιτι. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποτελεί πλέον και κυριολεκτικά μέρος της πόλης που έβαλε ξανά στον μπασκετικό χάρτη του NBA.

Με τον Μαουρίτσιο Ραμίρεζ να ολοκληρώνει το απίθανο και τεράστιο γκράφιτι με τη μορφή του Greek Freak. Το οποίο καταλαμβάνει τρεις ορόφους σε ύψος!

«Ελπίζω να αρέσει στον Γιάννη», είναι η μάλλον ταπεινή τοποθέτηση του καλλιτέχνη για το αριστούργημά του.

Δείτε τις φωτογραφίες και θα καταλάβετε:

New Giannis mural is done in downtown Milwaukee 🔥 pic.twitter.com/oCenyZ9TlN