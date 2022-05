Επικό «τρολάρισμα» Μπάρκλεϊ σε Σακίλ: «Ο Γκομπέρ θα σε ταπώσει και η μπάλα θα χτυπήσει τα παιδιά στην εξέδρα» (vid)

Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ έριξε... λάδι στη φωτιά αναφορικά με την «κόντρα» του Σακίλ Ο' Νιλ με τον Ρούντι Γκομπέρ, προκαλώντας τον καλό του φίλο.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Inside the NBA» του ΤΝΤ o «Chuck» δεν... άφησε ασχολίαστο το «ποστάρισμα» του Ρούντι Γκομπέρ ο οποίος ήθελε να «απαντήσει» στον «Σακ».

Όπως είναι γνωστό, ο Γάλλος σέντερ είχε ισχυριστεί ότι θα μπορούσε να περιορίσει τον Σακίλ Ο' Νιλ στο prime του σε μόλις 12 πόντους με τον «Diesel» να λέει χαρακτηριστικά:

«12 πόντους; Ναι, στα πρώτα τρία λεπτά. Είναι ενάντια στη θρησκεία μου να με κρατάει κάποιος ένας προς έναν. Το παίρνω προσωπικά». Ο Γκομπέρ δεν έμεινε εκεί και συνέχισε το beef αναφέροντας στο twitter ότι «θα του... κλείδωνα τον κ@λο»

Όλα αυτά ήταν... βούτυρο στο ψωμί του Μπάρκλεϊ, ο οποίος αφού φώναξε στο στούντιο ρυθμικά το όνομα του Γκομπέρ θέλοντας να προκαλέσει τον Σακίλ, του είπε επιπλέον: «Από την τάπα που θα σου έριχνε η μπάλα θα χτυπούσε τα παιδιά στην εξέδρα»!

"He's gonna hurt kids in the stands blocking yo shot." 😂



Chuck had jokes for @SHAQ after picking Rudy Gobert to win one-on-one pic.twitter.com/2dBR6XWscT