Γκομπέρ για Σακίλ: «Θα του... κλείδωνα τον κ@λο»

O Ρούντι Γκομπέρ απάντησε στον Σακίλ Ο'Νίλ και αναμένεται να ξεσπάσει νέο beef μεταξύ τους.

Στο παρελθόν ο Σακίλ Ο'Νίλ έχει μιλήσει αρκετές φορές για τον Ρούντι Γκομπέρ, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως θα είχε έξι φάουλ σε τρία δωδεκάλεπτα απέναντι του, ενώ είχε σχολιάσει και όταν ο Γάλλος σέντερ είχε πάρει supermax συμβόλαιο στους Τζαζ. Πριν λίγες ώρες ο «Diesel», μόλις του είπαν στο TNT πως ο Γκομπέρ θα τον κρατούσε στους 12 πόντους αν τον μάρκαρε, απάντησε: «12 πόντους; Ναι, στα πρώτα τρία λεπτά. Είναι ενάντια στη θρησκεία μου να με κρατάει κάποιος ένας προς έναν. Το παίρνω προσωπικά».

Φαίνεται πως τα λόγια του Shaq Attack ενόχλησαν τον πρώην αμυντικό της σεζόν στο ΝΒΑ και δεν δίστασε να απαντήσει. «Θα του κλείδωνα τον κ@λο», ήταν τα λόγια του ψηλού των Μορμόνων και πλέον περιμένουμε πως θα απαντήσει ο θρύλος του ΝΒΑ και νυν σχολιαστής. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μην απαντήσει.

Rudy fires back at Shaq in our comments 👀🍿 pic.twitter.com/ReqZZ6Z6WZ