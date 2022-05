Οι Ντάλας Μάβερικς δεν άφησαν ατιμώρητους τους φιλάθλους που την... έπεσαν στην οικογένεια του Κρις Πολ κατά τη διάρκεια του Game 4 κόντρα στους Σανς.

Είναι αυτό που λένε για το ΝΒΑ. Ένας... άλλος κόσμος! Οι Μαβς όχι μόνο άφησαν το περιστατικό κατά τη διάρκεια του 4ου ημιτελικού της σειράς με τους Σανς να περάσει απαρατήρητο, αλλά πήραν δραστικά μέτρα ώστε να μην υπάρχει και ανάλογο περιστατικό στο μέλλον.

Όπως είναι γνωστό φίλοι των Μάβερικς την... έπεσαν στη μητέρα και στη σύζυγο του Κρις Πολ, με τον σούπερ σταρ του ΝΒΑ να εκφράζει το παράπονό του για τον λόγο του ότι οι παίκτες δεν μπορούν να... απαντήσουν αναλόγως χωρίς να τιμωρηθούν.

Ο οργανισμός των Μάβερικς δεν έμεινε με... σταυρωμένα τα χέρια καθώς απαγόρευσε την είσοδο στο «American Airlines Center» του Ντάλας στους εν λόγω φιλάθλους έως και το 2023.

Statement from the Dallas Mavericks on the incident involving Chris Paul’s family and fans. Two fans, who gave unwanted hugs to Paul’s family, will be banned from American Airlines Center until 2023: pic.twitter.com/tDTVcD36uU