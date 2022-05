Πολ: «Οι παίκτες δέχονται πρόστιμο αν πουν κάτι, αλλά αν φίλαθλοι την πέσουν στην οικογένειά σου, τότε γ...α τα» (vid)

Ο Κρις Πολ ήταν έξω φρενών καθώς φίλαθλοι των Ντάλας Μάβερικς έκαναν «πέσιμο» στη σύζυγό του και στη μητέρα του κατά τη διάρκεια του Game 4.

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του 4ου αγώνα για τα ημιτελικά της Δυτικής Περιφέρειας μεταξύ των Μάβερικς και των Σανς.

Συγκεκριμένα ένας φίλος των Μαβς έσπρωξε τη σύζυγο και τη μητέρα του Κρις Πολ και το γεγονός αυτό έβγαλε... εκτός εαυτού τον σούπερ σταρ του Φοίνιξ: «Θα σε δω μετά» έλεγε στον εν λόγω φίλαθλο ενώ οι assistant coaches προσπαθούσαν να τον συγκρατήσουν.

Αμέσως μετά ο Πολ κατήγγειλε το περιστατικό στα social media, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Θέλετε να τιμωρείτε τους παίκτες οι οποίοι λένε διάφορα στους φιλάθλους, αλλά εκείνοι μπορούν να ακουμπάνε τις οικογένειές μας. Γ...α τα!»

Wanna fine players for saying stuff to the fans but the fans can put they hands on our families….fuck that!!

— Chris Paul (@CP3) May 8, 2022

Δείτε το χαρακτηριστικό περιστατικό