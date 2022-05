Ο Τζα Μοράντ δεν ξέχασε την ατάκα του Στιβ Κερ και κατηγόρησε τους Ουόριορς για τον τραυματισμό του.

Mετά το τέλος του Game 2 και τον σοβαρό τραυματισμό του Πέιτον από τον Μπρουκς, ο Στιβ Κερ φανερά εκνευρισμένος είχε πει: «Δεν ξέρω να ήταν σκόπιμο, αλλά ήταν βρώμικο. Υπάρχει ένας κώδικας που ακολουθούν οι παίκτες. Και ο Ντίλον Μπρουκς... έσπασε αυτόν τον κώδικα».

Στο Game 3 τώρα και στη νίκη των Ουόριορς, ο Τζα Μοράντ χτύπησε στο γόνατο σε μια διεκδίκηση με Τζόρνταν Πουλ και Άντριου Ουίγκινς και αποχώρησε από το ματς, κάτι που βάζει την ομάδα του σε αναμμένα κάρβουνα ενόψει και των επόμενων αγώνων. Ο ηγέτης των αρκούδων έδειξε να πονά στο γόνατο του και αποχώρησε για τα αποδυτήρια υποβασταζόμενος.

Ο Τζα έδειξε να μην έχει ξεχάσει την ατάκα του Κερ και απάντησε, γράφοντας «broke the code», θέλοντας να δείξει πως δεν ήταν και το πιο καθαρό το μαρκάρισμα των παικτών των Ουόριορς.

Δείτε τη φάση

Ja after having to leave Game 3 with an apparent knee injury. pic.twitter.com/qG4QHBja2r