Στιβ Κερ για τον Ντίλον Μπρουκς:«"Έσπασε" τον κανόνα, βρώμικη ενέργεια» (vids)

Ο Στιβ Κερ ήταν έξαλλος με το φάουλ που έκανε ο Ντίλον Μπρουκς στον Γκάρι Πέιτον ΙΙ.

Ο Στιβ Κερ είχε νεύρα. Όχι άδικα. Κατά τη διάρκεια του Game 2 των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς με τους Μέμφις Γκρίζλις χαρακτήρισε ως «βρώμικα» όσα έκαναν οι αντίπαλοι της ομάδας του.

Στη συνέντευξη Τύπου και αφού είχε ενημερωθεί για τον τραυματισμό του Γκάρι Πέιτον ΙΙ, ξεσπάθωσε!

«Δεν ξέρω να ήταν σκόπιμο, αλλά ήταν βρώμικο. Υπάρχει ένας κώδικας που ακολουθούν οι παίκτες. Και ο Ντίλον Μπρουκς... έσπασε αυτόν τον κώδικα», είπε ο Κερ.

Και συνέχισε: «Υποτίθεται ότι το μπάσκετ των playoffs είναι πιο δυναμικό. Όλοι θα ανταγωνιστούν. Αλλά ο κανόνας λέει ότι δεν βάζεις σε κίνδυνο την καριέρα/σεζόν κανενός, χτυπώντας τον ενώ είναι στον αέρα, να τον χτυπάς στο κεφάλι και τελικά να σπάει τον αγκώνα του. Μιλάμε για έναν τύπο που προσπαθεί να μπει στο ΝΒΑ εδώ και 6 χρόνια .

Επιτέλους βρήκε ένα σπίτι, ξεσκίστηκε να παίζει φέτος, έφτασε μέχρι τα playoffs και ενώ αυτή έπρεπε να είναι η στιγμή του, έρχεται κάποιος και τον χτυπάει στο κεφάλι ενώ είναι στον αέρα. "Έσπασε" τον κώδικα. Ο Ντίλον Μπρουκς "έσπασε" τον κώδικα. Έτσι το βλέπω».

