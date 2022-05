Μπέιν: «Είμαι ο δεύτερος καλύτερος σουτέρ στο ΝΒΑ πίσω από τον Κάρι»

Ο Ντέσμοντ Μπέιν θεωρεί πως μόνο ο Στεφ Κάρι είναι καλύτερος σουτέρ από εκείνον.

Οι Γκρίζλις ισοφάρισαν τη σειρά με τους Ουόριορς σε 1-1 και ετοιμάζονται για τα εκτός έδρας ματς που έρχονται στο Σαν Φρανσίσκο. Ο Ντέσμοντ Μπέιν συνεχίζει να κάνει εντυπωσιακή σεζόν και στα playoffs, βοηθώντας τις αρκούδες

Ο περιφερειακός του Μέμφις πιστεύει πολύ στον εαυτό του σε σημείο που όταν τον ρώτησαν για τους παίκτες που είναι καλύτεροι σουτέρ από εκείνον, επέλεξε μόνο τον Στεφ Κάρι. Δηλαδή θεωρεί πως είναι ο δεύτερος καλύτερος σουτέρ της λίγκας.

Στη regular season είχε 43.6% στα τρίποντα, ενώ πετύχαινε τρία ανά παιχνίδι. Στην postseason και τη σειρά με τη Μινεσότα είχε 46% τρίποντα, βάζοντας 4.5 κατά μέσο όρο. Στα δύο ματς κόντρα στους Ουόριορς το ποσοστό του έπεσε στο 22.5, έχοντας 2/9.

