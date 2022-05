Ο Ντάριο Σάριτς υποβλήθηκε σε επιτυχημένη αρθροσκόπηση στο μηνίσκο, ωστόσο προς ώρας το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του παραμένει άγωνστο.

Ο Κροάτης ψηλός των Φοίνιξ Σανς υποβλήθηκε σε επιτυχημένη αρθροσκοπική επέμβαση στο μηνίσκο του δεξιού του γονάτου, όπως μετέδωσε ο ρεπόρτερ των Σανς για λογαριασμό του Arizona Republic, Ντουέιν Ράνκιν. Ο 28χρονος φόργουορντ, ο οποίος είχε τραυματιστεί στο Game 1 των περσινών τελικών του NBA, θα συνεχίσει την αποθεραπεία του και θα παραμείνει εκτός έδρας επ' αόριστον.

Ο Σάριτς έχασε όλη τη φετινή σεζόν, έχοντας τον περασμένο Αύγουστο περάσει για πρώτη φορά την πόρτα του χειρουργείου, προκειμένου να διορθώσει το πρόβλημα στο γόνατο του. Παρ' όλα αυτά, δεν κατάφερε να επιστρέψει φέτος στην αγωνιστική δράση για τους Σανς.

Πέρσι, ο άλλοτε παίκτης της Εφές, μέτρησε κατά μέσο όρο 8.7 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ σε 50 αγώνες της Regular Season, ενώ σε 13 ματς των playoffs είχε 4.8 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ. Προς το παρόν, το πότε θα είναι ξανά σε θέση να πατήσει παρκέ παραμένει άγνωστο.

