Το ΝΒΑ τιμώρησε τους Σανς με πρόστιμο 25.000 δολαρίων καθώς παραβίασε τους κανόνες της Λίγκας στην περίπτωση του Μπούκερ και την συμμετοχή του στο Game 6.

Ο Ντέβιν Μπούκερ δεν μπόρεσε να βοηθήσει τους Σανς για τρία παιχνίδια στην σειρά των playoffs με τους Πέλικανς έχοντας τραυματιστεί στο πόδι (τράβηγμα) στο Game 2 της σειράς. Η πρόοδός του ήταν πιο μεγάλη από το αναμενόμενο και εκείνος αν και δεν παρουσιαζόταν διαθέσιμος για το Game 6- που έφερε τελικά και την πρόκριση στο Φοίνιξ, έδωσε κανονικά το παρών.

Κάτι τέτοιο φαίνεται πως δεν ήταν σύμφωνο με τις επιταγές της Λίγκας και για τον λόγο αυτό το ΝΒΑ επέβαλε πρόστιμο 25.000 δολαρίων στην ομάδα. Η ενημέρωση μιλά «για για παραβίαση των κανόνων αναφοράς τραυματισμών στο πρωτάθλημα, επειδή δεν αποκάλυψαν την κατάσταση του Ντέβιν Μπούκερ με ακριβή και έγκαιρο τρόπο πριν από το Game 6».

