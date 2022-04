Ο Ντέβιν Μπούκερ ένιωσε ενόχληση κατά τη διάρκεια του Game 2 απέναντι στους Πέλικανς και δεν θα επιστρέψει στο παρκέ για το υπόλοιπο του παιχνιδιού.

Ο άσσος των Σανς ήταν και ο καλύτερος παίκτης του παρκέ για το Φοίνιξ προσπαθώντας να κρατήσει την ομάδα του όσο πιο κοντά γινόταν στα ξεσπάσματα των Πέλικανς. Χαρακτηριστικό είναι πως αγωνίστηκε για 24:47 μετρώντας 31 πόντους με 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Όμως, ένιωσε ένα... σφίξιμο στον δικέφαλο του δεξιού ποδιού, αποχώρησε από το παρκέ και δεν θα επιστρέψει για το υπόλοιπο του αγώνα, όπως ενημέρωσε με σχετική του ανάρτηση ο Σαμς Τσαράνια. Μένει να δούμε πόσο σοβαρό θα είναι αυτό και αν θα του στερήσει και άλλη εμφάνιση με το Φοίνιξ.

Πέραν των πόντων, ο Μπούκερ είχε και ένα τρομερό highlight αφού ευστόχησε σε buzzer-beater στο πρώτο δωδεκάλεπτο και έκανε fist bump με μωρό που βρισκόταν στα courtseats.

Suns' Devin Booker has right hamstring tightness and is out for remainder of Game 2 vs. Pelicans.