Ο Ντέβιν Μπούκερ εμφανίζει πρόοδο όσον αφορά τον τραυματισμό του και αναμένεται να επιστρέψει στη δράση ακόμη και στο Game 6 κόντρα στους Πέλικανς.

Ο γκαρντ των Σανς και βασικό γρανάζι της μηχανής του Μόντι Ουίλιαμς απουσιάζει από τις υποχρεώσεις της ομάδες εδώ και τρία ματς, έχοντας τραυματιστεί στο πόδι (τράβηγμα) στο Game 2 της σειράς.

Το Φοίνιξ αυτή τη στιγμή βρίσκεται με το προβάδισμα στο 3-2 και θα παραταχθεί στο Game 6 προκειμένου να πάρει την πρόκριση στον επόμενο γύρο και στα ημιτελικά της Δύσης.

Οι νέες πληροφορίες που εμφανίζονται από την άλλη άκρη του Ατλαντικού και συγκεκριμένα από τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι του ESPN, μιλούν για επιστροφή του Ντέβιν Μπούκερ, ακόμη και στο επερχόμενο παιχνίδι, το οποίο θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/04).

Ο Μπούκερ συμμετείχε στην πρόσφατη προπόνηση κάνοντας απλά σουτ, με τις προσδοκίες του προπονητή να τον θέλουν να παίρνει μερικά λεπτά στο παρκέ στη Νέα Ορλεάνη.

ESPN story on Devin Booker's imminent return to the Suns' lineup: https://t.co/B5HHPCOEB6