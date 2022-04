Ένα ακόμη ξεκαρδιστικό Shaqtin' a Fool από τις εμπνεύσεις του Σακίλ Ο'Νιλ που μεταξύ άλλων εμφανίζει τους Ουόριορς με κράνη μετά τα... χτυπήματα που δέχτηκαν στο κεφάλι από τον Ντρέιμοντ Γκριν.

Τα ημιτελικά των NBA playoffs βρίσκονται προ των πυλών ενώ έχουν γίνει ήδη γνωστές οι επτά εκ των οκτώ ομάδων που συνεχίζουν στην postseason. Τα πιο πρόσφατα παιχνίδια του προγράμματος, όμως, έδωσαν στον Σακίλ Ο'Νιλ μπόλικο υλικό, το οποίος εκμεταλλεύτηκε και έφτιαξε ένα τρομερό βίντεο Shaqtin' a Fool.

Μέσα στην τετράδα που ξεχώρισε, εμφανίζει τον Ντέσμοντ Μπέιν ως... σούπερμαν μετά την βουτιά του στην διεκδίκηση της μπάλας, ενώ φόρεσε κράνη στους Κλέι Τόμπσον και Ότο Πόρτερ των Ουόριορς μιας και έχουν να αγωνιστούν δίπλα στον Ντρέιμοντ Γκριν. Γιατί αυτό; Οι δύο παίκτες των «πολεμιστών» ήταν τα «θύματα» του Γκριν στα δύο τελευταία ματς της ομάδας όταν εκείνος επιχείρησε να πασάρει με την μπάλα να καταλήγει... στα κεφάλια τους.

Μάλιστα η ατάκα του Σακίλ ήταν πως «Ο Ντρέιμοντ Γκριν αναγκάζει τους Ουόριορς να επενδύσουν σε μερικά κράνη για το υπόλοιπο των playoffs».

Δείτε το ξεκαρδιστικό βίντεο του Σακίλ:

"Draymond Green forcing the Warriors to invest in some headgear" 🤣@SHAQ is back with another edition of #Shaqtin pic.twitter.com/oEOhuGUP8i