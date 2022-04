Γιόκιτς: «Αν μου προσφέρουν το supermax 254 εκατ. δολαρίων, φυσικά και θα το πάρω»

Ο Νίκολα Γιόκιτς μίλησε για το θέμα του supermax συμβολαίου του με τους Νάγκετς, αναφέροντας πως θέλει να μείνει στο Ντένβερ για πολλά χρόνια.

Οι Ουόριορς πέταξαν εκτός συνέχειας τους Νάγκετς, παρόλο που ο Νίκολα Γιόκιτς έκανε ότι μπορούσε με 30 πόντους, 19 ριμπάουντ, 8 ασίστ στο Game 5. Ο Joker μετά το τέλος του ματς, έκανε δηλώσεις και στάθηκε στην πιθανότητα να βγει MVP για δεύτερη σερί φορά.

Φυσικά δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο supermax συμβόλαιο των 254 εκατ. δολαρίων που μπορεί να πάρει στο Ντένβερ, τονίζοντας πως θα το ήθελε πολύ να συνεχίσει για χρόνια στους... σβόλους.

«Φυσικά και θα ήθελα το supermax. Aλλά δεν αποφασίζω εγώ. Αν μου κάνουν την πρόταση, τότε σίγουρα θα την αποδεχθώ. Μου αρέσει πολύ ο οργανισμός των Νάγκετς και οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτόν. Έχω εξαιρετική σχέση με όλους στην ομάδα, από τον ιδιοκτήτη μέχρι και τους φροντιστές», ήταν τα λόγια του στο ESPN.

Nikola Jokic on a potential supermax this summer: "If offer's on the table of course I'm going to accept it."



