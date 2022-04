Oι Ράπτορς πάνε για το απόλυτο θαύμα να επιστρέψουν από το 3-0 κόντρα στους Σίξερς και το Gazzetta θυμίζει τις τρεις φορές που παραλίγο να γίνει το ακατόρθωτο.

Στο 3-0 υπέρ των Σίξερς στη σειρά με τους Ράπτορς, όλος ο κόσμος πίστεψε πως το πράγμα θα τελειώσει με... σκούπα της Φιλαδέλφεια. Ωστόσο οι πρωταθλητές του 2019 είχαν άλλη άποψη. Μείωσαν σε 3-1, ενώ στο Game 5 έκαναν το μεγάλο break για να φέρουν τη σειρά στο 3-2. Οι Καναδοί πάνε να πετύχουν κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί στην ιστορία του ΝΒΑ, δηλαδή να γυρίσει κάποιος από το 3-0 και να περάσει.

Τρεις φορές στο παρελθόν μια ομάδα άγγιξε την απίστευτη ανατροπή, όμως ηττήθηκε στο Game 7 και αποχαιρέτησε. Το 1951 οι Νικς γύρισαν από το 3-0, το έκαναν 3-3, ωστόσο έχασαν το Game 7 από τους Rochester Royals. Το 1994 οι Τζαζ πέτυχαν το ίδιο, ενώ βρέθηκαν να χάνουν με 3-0, αλλά λύγισαν στους ημιτελικούς Δύσης κόντρα στους Νάγκετς και στο Game 5. H τελευταία ομάδα που πήγε να γράψει ιστορία ήταν οι Μπλέιζερς. Το 2003 και στον πρώτο γύρο των playoffs το Πόρτλαντ παραλίγο να επιστρέψει από την... κόλαση του 3-0, αλλά οι Μάβερικς έδειξαν ψυχραιμία και νίκησαν στο έβδομο ματς.

Επιπλέον οι Ράπτορς έγιναν η 14η ομάδα στην ιστορία της λίγκας που φτάνει τη σειρά σε Game 6, ενώ βρέθηκε να χάνει με 3-0. Λέτε να μας κρατούν τα καλύτερα για το τέλος οι παίκτες του Τορόντο;

The Raptors are the 14th team all-time to force Game 6 after trailing 3-0 in the series.



Looking ahead, only 3 teams in NBA history have forced Game 7 after being in that situation (most recently in 2003 Trail Blazers), but none of them rallied to win the series. pic.twitter.com/8IQRBxI2ef