O Mπράντον Ίνγκραμ μάγεψε και στο Game 4 κόντρα στους Σανς.

Οι Πέλικανς ισοφάρισαν τη σειρά με τους Σανς σε 2-2 μετά τη νίκη στο Game 4, όπου ο Αλβαράδο έκλεψε την παράσταση με το... κλείδωμα στον Πολ (έζησε το χειρότερο βράδυ της καριέρας του στα playoffs).

Στην επίθεση, πρώτος σκόρερ ήταν ο συνήθης ύποπτος Μπράντον Ίνγκραμ που σταμάτησε στους 30 πόντους και μας χάρισε μία από τις φάσεις της βραδιάς. Νίκησε στα πόδια τον Κράουντερ και στη συνέχεια πέρασε ανάμεσα σε Έιτον και Τζόνσον για να τελειώσει τη φάση με απίθανο καλάθι.

Απολαύστε τον σε slow motion

