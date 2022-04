Ο Αλβαράδο έδειξε για άλλη μια φορά πως όσο μπόι του λείπει, τόση ψυχή έχει.

Eίναι undrafted και πήγε κόντρα στις πιθανότητες για να κερδίσει μια θέση στο ΝΒΑ. Ωστόσο η ενέργεια του στο παρκέ, η ψυχή που βγάζει μέσα στα ματς και η προσήλωση του στην άμυνα του έδωσαν το εισιτήριο, αφού στις 28 Μάρτη οι Πέλικανς μετέτρεψαν το two-way συμβόλαιο σε τετραετές αξίας 6.5 εκατ. δολαρίων.

Ο... πανούργος Αλβαράδο μπήκε στα playoffs και καταθέτει τα διαπιστευτήρια του σε κάθε ματς. Κομβικός ήταν και στο Game 4 της νίκης των Πέλικανς, αφού από τη στιγμή που μπήκε στην τέταρτη περίοδο, άλλαξε την ψυχολογία των Πέλικανς και σήκωσε στο πόδι το κοινό της Νέας Ορλεάνης. Αρχικά ανάγκασε τον Κρις Πολ σε παράβαση οκτώ δευτερολέπτων, τρελάθηκε και το πανηγύρισε με την ψυχή του. Λίγο αργότερα πίεσε τον CP3 του πήρε το πορτοφόλι και οι Πέλικανς βρήκαν εύκολο καλάθι με τον Τζόουνς.

Συνηθίζει να... κρύβεται πριν τις επαναφορές των αντιπάλων και να κλέβει την μπάλα στους παίκτες της άλλης ομάδας.

Δείτε τα plays του Αλβαράδο

Alvarado is FIRED UP after forcing the turnover 😤 pic.twitter.com/YhCWrdtTmZ

Alvarado got CP3 on the steal from behind 😳 pic.twitter.com/QbyyLybs4H