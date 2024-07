Ο Ντάνιελ Τάις παρέμεινε στο ΝΒΑ και θα παίζει στους Πέλικανς. Ήταν και στη λίστα του Παναθηναϊκού AKTOR.

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του βρήκε ο Ντάνιελ Τάις. Ο Γερμανός σέντερ που βρισκόταν και στη λίστα του Παναθηναϊκού AKTOR, θα συνεχίσει την μπασκετική σταδιοδρομία του στους Πέλικανς και το ΝΒΑ για τη σεζόν 2024-25.

To Gazzetta είχε επισημάνει πως οι πράσινοι βρίσκονται στην αγορά για την απόκτηση ενός ακόμα παίκτη ο οποίος αναμένεται να κλείσει το ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν, με το όνομα του Ντάνιελ Τάις να έχει περίοπτη θέση στη λίστα, ωστόσο η περίπτωση του παρουσίαζε πολλές δυσκολίες.

Ο Τάις βρίσκεται στο ΝΒΑ από το 2017 και έχει αγωνιστεί σε Σέλτικς, Μπουλς, Ρόκετς, Πέισερς και Κλίπερς. Τη σεζόν που τελείωσε, είχε 6.3 πόντους, 4.1 ριμπάουντ και 1 ασίστ κατά μέσο όρο στους Κλίπερς.

O έμπειρος Γερμανός θα παίξει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού με τη Γερμανία, ένα χρόνο μετά την κατάκτηση του παγκοσμίου πρωταθλήματος με τη χώρα του.

Free agent C Daniel Theis has agreed on a one-year deal with the New Orleans Pelicans, sources tell ESPN. Theis, who’s entering his eighth NBA season, will lead Germany into the Summer Olympics. pic.twitter.com/fhOkSAHzoe