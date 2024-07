Στην αγορά των free agent κυκλοφορεί ο Ντάνιελ Τάις, με τους Μιλγουόκι Μπακς να εμπλέκονται σε σενάριο για πιθανή απόκτησή του.

Ο Ντάνιελ Τάις αναζητά στην αγορά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ο Γερμανός σέντερ είναι ελεύθερος μετά το φινάλε της περσινής σεζόν και της θητείας του στους Λος Άντζελες Κλίπερς, με τους οποίους βρήκε χώρο πίσω από τον Ίβιτσα Ζούμπατς.

Ωστόσο οι Κλίπερς δε σκοπεύουν να τον επαναφέρουν στο ρόστερ, μιας και πήγαν στη λύση του Μο Μπάμπα για τη θέση του back up ψηλού και έτσι ο Τάις έχει συγκεντρώσει ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες στο NBA.

Μία εξ αυτών, μάλιστα, είναι και οι Μιλγουόκι Μπακς σύμφωνα με ρεπόρτερ του «Athletic». Τα «Ελάφια» μαζί με τους Γκρίζλις και τους Πέλικανς είναι οι μερικές από τις ομάδες που έχουν βάλει στη... διόπτρα τους την περίπτωση του Γερμανού ψηλού, ο οποίος στα 32 έχει ήδη μια καριέρα 7 ετών στο NBA και το όνομά του παίζει πολύ δυνατά σε αρκετές λίστες!

Την περασμένη σεζόν με τους Κλίπερς μέτρησε 6.3 πόντους και 4.1 ριμπάουντ στα 17 λεπτά τα οποία βρισκόταν στο παρκέ.

Free agent center Daniel Theis has drawn interest from a handful of teams including the Grizzlies, Pelicans and Bucks, sources tell @TheAthletic.