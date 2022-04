Έπειτα από την ολοκλήρωση της τρέχουσας σεζόν, ο Τζοέλ Εμπίντ θα χειρουργηθεί στον δεξιό αντίχειρα, προκειμένου να διορθώσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί.

Ένα πρόβλημα τραυματισμού στον αντίχειρα του δεξιού χεριού ταλαιπωρεί τον Τζοέλ Εμπίντ το τελευταίο διάστημα, με αποτέλεσμα να αγωνίζεται με ενοχλήσεις στα παιχνίδια των Σίξερς.

Σύμφωνα με το ESPN, μάλιστα, ο Καμερουνέζος σέντερ θα χειρουργηθεί μετά το τέλος της σεζόν, ούτως ώστε να διορθώσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί εσχάτως.

Οι Σίξερς βρίσκονται στο 3-1 στη σειρά των playoffs με τους Ράπτορς, με τον Εμπίντ να συμμετέχει κανονικά, παρά την ρήξη συνδέσμου που αντιμετωπίζει. Ο 28χρονος αθλητής μέτρησε φέτος 30.6 πόντους, 11.7 ριμπάουντ και 4.2 ασίστ σε 68 αγώνες της Regular Season.

