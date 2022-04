Ο Λούκα Ντόντσιτς αναμένεται να επιστρέψει στην δράση στο σημερινό Game 4 (23/4, 23:30) των Ντάλας Μάβερικς με τους Γιούτα Τζαζ.

Όπως μετέδωσε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο σούπερ σταρ της ομάδας του Ντάλας έχει αρκετές πιθανότητες να αγωνιστεί στο Game 4 κόντρα στους Τζαζ, αναφέροντας πιο συγκεκριμένα πως το πλάνο είναι να πάρει μερικά λεπτά, στο πρώτο του ματς μετά τον τραυματισμό του.

Θυμίζουμε πως ο Σλοβένος γκαρντ ταλαιπωρήθηκε από διάταση στην γάμπα τις τελευταίες δύο βδομάδες, ωστόσο μπαίνει πια σε διαδικασία επιστροφής.

Η σειρά είναι στο 2-1 υπέρ των Μάβερικς που φιλοδοξούν απόψε να φτάσουν στη τρίτη τους νίκη, κάνοντας ακόμη ένα βήμα πρόκρισης.

