ΜακΚόλουμ για Πολ: «Αναμφισβήτητα είναι ο καλύτερος πόιντ γκαρντ όλων των εποχών»

Ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ έπλεξε το εγκώμιο του Κρις Πολ, τον οποίο χαρακτήρισε ως «τον καλύτερο ποιντ γκαρντ όλων των εποχών».

Ο 31χρονος σκόρερ των Πέλικανς αποθέωσε τον αντίπαλο του στα εφετινά playoffs, Κρις Πολ. Οι Σανς έχουν το πάνω χέρι στη σειρά με 2-1 νίκες κι ενώ τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/4, 4:30) θα διεξαχθεί το Game 4 στη Νέα Ορλεάνη.

«Είναι ένας Hall of Famer. Χωρίς καμία αμφιβολία, είναι ο καλύτερος ποιντ γκαρντ όλων των εποχών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ΜακΚόλουμ, δείχνοντας το σεβασμό του για τον βετεράνο άσο των «Ήλιων».

Θυμίζουμε πως ο Πολ διανύει την 17η σεζόν του στο NBA και χθες οδήγησε τους Σανς στη νίκη με 114-111, έχοντας 28 πόντους και 14 ασίστ!

