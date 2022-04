Χαρμόσυνα μαντάτα στους Σέλτικς για τον Ρόμπερτ Ουίλιαμς.

Οι Σέλτικς έχουν ρίξει στα σχοινιά τους Νετς, αφού προηγούνται με 2-0 στη σειρά και ετοιμάζονται για το κομβικό Game 3 μέσα στο Μπρούκλιν. Μέχρι στιγμής οι Κέλτες παίζουν χωρίς τον βασικό τους ψηλό, Ρόμπερτ Ουίλιαμς.

O Oυίλιαμς είχε υποστεί ρήξη μηνίσκου στο αριστερό γόνατο, όμως όλα δείχνουν πως θα επιστρέψει νωρίτερα από τις αρχικές. Σχεδιάζει να γυρίσει στη δράση με περιορισμό λεπτών για το Game 3 απέναντι στους Νετς τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Φέτος μετρά 10 πόντους, 9.8 ριμπάουντ και 2.2 μπλοκ μέσο όρο, ενώ σουτάρει με 73% εντός πεδιάς, αποτελώντας το σημείο αναφοράς για τη ρακέτα της ομάδας. Ο Ουντόκα παίρνει μια μεγάλη ανάσα ενόψει και της συνέχειας της σειράς.

Robert Williams plans to return in "limited minutes" for Game 3 vs. the Nets on Saturday, per @wojespn pic.twitter.com/guN89hhC9c