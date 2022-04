Ο Μάικ Σιζέφσκι βρέθηκε ανάμεσα στο κοινό του TD Garden προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά το Game 2 των Σέλτικς με τους Νετς με... παλιούς γνώριμους στο παρκέ.

Λίγο καιρό νωρίτερα, ο Μάικ Σιζέφσκι αποχαιρετούσε την κορυφή του πάγκου ως προπονητής του Duke, δίχως να καταφέρει να διεκδικήσει έναν ακόμη τίτλο.

O μυθικός Coack K μετά από μια τεράστια καριέρα είπε αντίο στα 75 του χρόνια, φεύγοντας με 5 πρωταθλήματα στο NCAA και 9 τελικούς στο βιογραφικό του. Στην μακρά του πορεία είδε κορυφαίους παίκτες να περνούν από τα χέρια του. Παίκτες που πρωταγωνιστούν αυτή τη στιγμή στις σειρές των playoffs.

Όπως ο Τζέισον Τέιτουμ και ο Καϊρί Ίρβινγκ, τους οποίους πήγε να παρακολουθήσει από κοντά. Ο Σιζέφσκι βρέθηκε στο TD Garden προκειμένου να δει το Game 2 μεταξύ Σέλτικς και Νετς...

Mike Krzyzewski is in the house for Celtics-Nets Game 2 👀



Kyrie Irving and Jayson Tatum were among the many players Coach K developed at Duke.



🎥 @NBCSCelticspic.twitter.com/3BoH3XHOJp