Ντόντσιτς: «Θα παίξω στο Game 3 μόνο αν δεν υπάρχει κίνδυνος υποτροπής»

Ο Λούκα Ντόντσιτς θα αγωνιστεί στο Game 3 των Ντάλας Μάβερικς με τους Γιούτα Τζαζ μόνο αν δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος υποτροπής.

Ο Λούκα Ντόντσιτς αισθάνεται μία χαρά, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, αλλά αυτό δεν μπορεί να εγγυηθεί τη συμμετοχή του στο Game 3 των Ντάλας Μάβερικς στη Γιούτα, κόντρα στους Τζαζ, με τη σειρά να είναι στο 1-1 (22/4, 04:00).

Ο Σλοβένος, που έχει υποστεί τράβηγμα στο πόδι, εμφανίστηκε να κάνει αρκετά σουτ στο τέλος της προπόνησης των Μάβερικς, τουλάχιστον την ώρα που είχαν πρόσβαση οι εκπρόσωποι του Τύπου.

Στις δηλώσεις του εξήγησε ότι αισθάνεται μία χαρά, αλλά αν υπάρχει και ο παραμικρός κίνδυνος υποτροπής, τότε δεν πρόκειται να αγωνιστεί στο Game 3 της σειράς.

Luka Doncic getting some shots up on the move as media is let in at the end of Mavs’ practice: pic.twitter.com/MCiVCJecUp