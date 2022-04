O Λούκα Ντόντσιτς εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα επιστρέψει στο Game 3 ή στο Game 4 των Μάβερικς κόντρα στους Τζαζ.

Οι Μάβερικς ισοφάρισαν σε 1-1 τη σειρά με τους Τζαζ χάρη στα... όργια του Μπράνσον, ο οποίος κάλυψε επάξια το τεράστιο κενό του Λούκα Ντόντσιτς. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σαμς Σαράνια ο Σλοβένος σταρ θα επιστρέψει στη δράση είτε στο Game 3, είτε στο Game 4 της σειράς μέσα στη Γιούτα.

O Ντόντσιτς αντιμετωπίζει πρόβλημα στην αριστερή γάμπα από τις 10 Απρίλη και η κατάσταση του έχει βελτιωθεί στα workouts τις τελευταίες δύο μέρες, κάτι που αυξάνει τις πιθανότητες επιστροφής του. Ο Luka Magic έχει αγωνιστεί σε 65 ματς φέτος και μετρά 28.4 πόντους, 9.1 ριμπάουντ και 8.7 ασίστ. Έτσι είναι τρίτος σκόρερ και πέμπτος πασέρ σε ολόκληρο το ΝΒΑ, κάτι που δείχνει και την συνεισφορά του στο παιχνίδι των Μάβερικς.

Ντάλας Μάβερικς – Γιούτα Τζαζ 1-1

Game 1: Ντάλας Μάβερικς – Γιούτα Τζαζ 93-99

Game 2: Ντάλας Μάβερικς – Γιούτα Τζαζ 110-104

Game 3: Γιούτα Τζαζ – Ντάλας Μάβερικς (22/4)

Game 4: Γιούτα Τζαζ – Ντάλας Μάβερικς (24/4)

Game 5: Ντάλας Μάβερικς – Γιούτα Τζαζ (26/4)

Game 6: Γιούτα Τζαζ – Ντάλας Μάβερικς* (29/4)

Game 7: Ντάλας Μάβερικς – Γιούτα Τζαζ* (1/5)

*Αν χρειαστεί

Sources: There’s optimism Dallas Mavericks star Luka Doncic will return for Game 3 (Thursday) or Game 4 (Saturday) vs. Jazz. The calf strain that Doncic suffered on April 10 is improving and workouts over next two days could determine comeback timing.