Μπορεί το ΝΒΑ να επανεξέτασε την «ποινή» ενός αγώνα για τον σούπερ σταρ των Μάβερικς λόγω των 16 τεχνικών ποινών που είχε δεχτεί, ωστόσο εκείνος στάθηκε άτυχος και αποκόμισε τραυματισμό στο ματς με τους Σπερς που κλείνει την κανονική σεζόν, με το Ντάλας να έχει κλείσει ήδη τη θέση του στα playoffs.

Σύμφωνα με πληροφορίες που βγήκαν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού από τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Ντόντσιτς τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα με το Σαν Αντόνιο και δεν θα επιστρέψει στο παιχνίδι. Μιλάει για τράβηγμα στην γάμπα με τα πρώτα στοιχεία να μην δείχνουν κάτι σοβαρό.

